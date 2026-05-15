Astronics B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Astronics B lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,98 Prozent auf 230,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at