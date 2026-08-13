Astronics B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Astronics B ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Astronics B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astronics B 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260,0 Millionen USD – ein Plus von 27,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astronics B 204,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at