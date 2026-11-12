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12.11.2026 06:31:28
Astronics B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Astronics B hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie generiert.
Astronics B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 271,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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