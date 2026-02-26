Astronics B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astronics B hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 208,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 240,1 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,810 USD. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 862,13 Millionen USD, während im Vorjahr 795,43 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at