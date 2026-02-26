|
Astronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Astronics hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astronics -0,080 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 240,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,460 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 862,13 Millionen USD – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astronics 795,43 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
