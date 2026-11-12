Astronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astronics präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 211,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 271,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at