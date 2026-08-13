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13.08.2026 06:31:29
Astronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Astronics hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Astronics 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,01 Prozent auf 260,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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