Astronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Astronics lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Astronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 230,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 205,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at