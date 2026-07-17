PLANET Aktie

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WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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18.07.2026 00:32:40

Astronomers Found the First Atmosphere on a Planet in Another Star's Habitable Zone

Science has discovered around 6,000 planets, and this is the first one, other than Earth, that is rocky and has an atmosphere.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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