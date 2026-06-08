Astro-Med Aktie

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WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

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08.06.2026 14:45:51

AstroNova Swings To Profit In Q1, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - AstroNova, Inc. (ALOT), a print technology solutions provider, on Monday reported a return to profitability in the first quarter as revenue rose.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of AstroNova were up 7.52 percent, changing hands at $15.58, after closing Friday's regular session 4.86 percent lower.

Net income was $0.65 million or $0.08 per share for the quarter ended April 30, compared with a net loss of $0.38 million or $0.05 per share a year earlier.

Operating income increased to $1.56 million from $0.57 million a year ago.

On an adjusted basis, net income rose to $1.44 million from $0.35 million in the same period last year.

Adjusted EBITDA grew to $4.12 million from $3.15 million a year earlier.

Quarterly revenue rose to $39.36 million from $37.71 million a year earlier.

Growth was led by the Aerospace segment, marginally offset by a slight decline in Product ID revenue.

Total orders jumped 32.6 percent to $46.3 million, resulting in a book-to-bill ratio of 118 percent.

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