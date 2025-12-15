Astroscale legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Astroscale hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -10,72 JPY. Ein Jahr zuvor waren -35,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Astroscale im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 181,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 486,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at