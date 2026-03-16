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16.03.2026 06:31:29
Astroscale legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Astroscale ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Astroscale die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Astroscale vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -27,980 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 132,25 Prozent auf 1,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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