15.06.2026 06:31:29

Astroscale verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Astroscale veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Astroscale hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -44,580 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,52 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Astroscale 957,7 Millionen JPY umgesetzt.

Astroscale hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 49,780 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -188,910 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Astroscale in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 141,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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