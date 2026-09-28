Astrotech präsentierte Quartalsergebnisse

Astrotech hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astrotech -1,750 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Astrotech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 8,490 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -8,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,91 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at