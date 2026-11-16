Astrotech präsentierte Quartalsergebnisse

Astrotech hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Astrotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at