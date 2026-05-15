Astrotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Astrotech hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,180 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at