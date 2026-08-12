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12.08.2026 06:31:29
ASUA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ASUA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,5 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 33,30 JPY gegenüber 42,00 JPY je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,93 Prozent auf 1,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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