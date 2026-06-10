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10.06.2026 06:31:29
Asukanet stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asukanet gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren -28,630 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -16,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,21 Prozent auf 7,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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