Asukanet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asukanet hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at