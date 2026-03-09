Asukanet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asukanet präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at