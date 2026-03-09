|
09.03.2026 06:31:29
Asukanet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Asukanet präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!