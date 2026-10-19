HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
19.10.2026 14:01:32
Asus secures US$2 billion HSBC-arranged loan to support AI push
Its first offshore syndicated borrowing will support operations and expansion as it develops AI applicationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
17:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|16,61
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.