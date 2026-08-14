Asustek Computer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asustek Computer hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,94 Prozent auf 8,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at