Asustek Computer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asustek Computer hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asustek Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Asustek Computer im vergangenen Quartal 8,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asustek Computer 6,09 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at