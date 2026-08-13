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13.08.2026 06:31:29
Asustek Computer legte Quartalsergebnis vor
Asustek Computer hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,64 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asustek Computer ein EPS von 13,20 TWD je Aktie vermeldet.
Asustek Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 257,73 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,00 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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