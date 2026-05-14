Asustek Computer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asustek Computer hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,19 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,22 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,09 Prozent auf 208,37 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,69 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at