12.03.2026 06:31:29
Asustek Computer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Asustek Computer lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Asustek Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,54 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asustek Computer einen Umsatz von 4,76 Milliarden USD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,63 USD. Im Vorjahr waren 6,58 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Asustek Computer im vergangenen Geschäftsjahr 23,71 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asustek Computer 18,28 Milliarden USD umsetzen können.
