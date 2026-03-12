Asustek Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asustek Computer hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asustek Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,39 Milliarden USD geschätzt worden war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,63 USD beziffert, während im Vorjahr 6,58 USD je Aktie in den Büchern standen.

Asustek Computer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,03 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 23,27 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at