Asustek Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asustek Computer hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asustek Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,39 Milliarden USD geschätzt worden war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,63 USD beziffert, während im Vorjahr 6,58 USD je Aktie in den Büchern standen.

Asustek Computer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,03 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 23,27 Milliarden USD ausgegeben.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
