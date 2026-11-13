Asustek Computer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asustek Computer äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Asustek Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,13 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,21 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 276,33 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,28 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at