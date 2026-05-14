Asustek Computer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asustek Computer präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,08 USD gegenüber 2,62 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,59 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at