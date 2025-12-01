|
01.12.2025 02:57:50
ASX Outage Disrupts Company Announcements For Dozens Of Listed Firms
(RTTNews) - Dozens of companies listed on the ASX were unable to release investor updates, including market-sensitive announcements, following the latest outage in a series of operational mishaps by the share market operator.
The disruption, which impacted around 50 stocks on Monday morning, delayed the publication of key information to the market, reports said.
ASX stated that it has implemented an initial remediation and has begun processing announcements received since late morning. However, earlier submissions remain affected. The operator apologized for the disruption and said it is working to resolve the issue as quickly as possible.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.