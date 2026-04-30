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30.04.2026 06:31:29
Asymchem Laboratories (Tianjin): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Asymchem Laboratories (Tianjin) präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,900 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asymchem Laboratories (Tianjin) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,80 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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