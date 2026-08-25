Asymchem Laboratories (Tianjin) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asymchem Laboratories (Tianjin) hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,70 HKD gegenüber 0,880 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,90 Prozent auf 2,08 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,78 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at