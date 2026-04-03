Asymchem Laboratories (Tianjin) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asymchem Laboratories (Tianjin) hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 CNY gegenüber 0,670 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,59 Prozent auf 2,04 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,18 CNY. Im letzten Jahr hatte Asymchem Laboratories (Tianjin) einen Gewinn von 2,70 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,64 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at