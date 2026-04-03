Asymchem Laboratories (Tianjin) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asymchem Laboratories (Tianjin) hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,730 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asymchem Laboratories (Tianjin) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,44 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,92 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,20 Milliarden HKD, während im Vorjahr 6,21 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at