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30.04.2026 06:31:29
Asymchem Laboratories (Tianjin) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asymchem Laboratories (Tianjin) hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,060 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,86 Prozent auf 260,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 211,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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