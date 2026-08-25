Asymchem Laboratories (Tianjin) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asymchem Laboratories (Tianjin) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,80 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at