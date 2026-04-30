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30.04.2026 06:31:29
Asymchem Laboratories (Tianjin): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Asymchem Laboratories (Tianjin) hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Asymchem Laboratories (Tianjin) im vergangenen Quartal 2,03 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asymchem Laboratories (Tianjin) 1,65 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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