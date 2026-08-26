|
26.08.2026 06:31:28
Asymchem Laboratories (Tianjin) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asymchem Laboratories (Tianjin) präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.