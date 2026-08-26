Asymchem Laboratories (Tianjin) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asymchem Laboratories (Tianjin) präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at