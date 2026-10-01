Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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01.10.2026 20:52:08
AT&T, T-Mobile and Verizon launch joint venture that helps end dead zones; name Paul Roth Interim CEO
AT&T, T-Mobile and Verizon formed a joint venture to pool spectrum resources, eliminate coverage dead zones and name Paul Roth as interim CEO.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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