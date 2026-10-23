AT&T gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AT&T lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 59,99 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 571,26 ARS je Aktie erzielt worden.

AT&T hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48 477,52 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40 797,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at