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WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023

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19.10.2026 15:16:50

AT&T, NBA, WNBA Launch 4th-Gen Arena Network

(RTTNews) - Monday, AT&T Inc. (T), along with the National Basketball Association and the Women's National Basketball Association, announced the launch of the fourth generation of the High-Speed Arena Network, the latest evolution of the leagues' connectivity platform.

The newly launched platform is built to quickly and reliably transport live game content, highlights, replays, in-arena programming and stats to fans and business partners, while enabling the behind-the-scenes technology that helps support game operations.

Concurrently, the three parties have also extended their longstanding marketing partnership, continuing AT&T's role as the leagues' Official Connectivity Partner.

In pre-market hours, T was trading at $23.09, down 1.45 percent on the NYSE.

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