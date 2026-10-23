AT&T präsentierte Quartalsergebnisse

AT&T hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AT&T in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,32 Milliarden USD im Vergleich zu 30,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at