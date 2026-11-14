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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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14.11.2026 18:54:09

AT&T vs. Verizon: Which Telecom Stock Is a Better Buy for 2027?

AT&T (NYSE:T) and Verizon Communications (NYSE:VZ) have spent years competing for the loyalty of American smartphone users and internet subscribers. Choosing between these two industry leaders depends on your outlook for infrastructure expansion and debt management through 2027.

AT&T focuses on a simplified business model emphasizing fiber and 5G deployment, while Verizon leverages its massive scale and global connectivity services. Both companies are navigating a capital-intensive industry where reliable network performance and consistent cash flow are the primary drivers of investor returns.

Within the landscape of communication stocks, AT&T has transitioned from a media conglomerate back to its roots in connectivity. It serves over 100 million retail wireless subscribers while aggressively expanding its fiber network to reach more homes and businesses. The company also manages FirstNet, a dedicated network for first responders, and is migrating older copper network users to modern high-speed alternatives.

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