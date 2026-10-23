AT&T zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AT&T hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 166,05 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167,33 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at