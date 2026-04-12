Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.04.2026 06:59:20
At 97, Japan's art icon Yayoi Kusama is Instagram-ready
Despite her age, Yayoi Kusama's art and its subject matter remain highly relevant. A retrospective of the Japanese artist's work is now on show at Museum Ludwig in Cologne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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