Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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08.06.2026 18:15:00

At a $1.2 Trillion Market Cap, Is Tesla Stock Overvalued or Undervalued Right Now?

Tesla (NASDAQ: TSLA) always seems to be in the spotlight. Whether it's product strategy, new promises being made by Elon Musk, or any future ties to the soon-to-be-public SpaceX, the market loves this "Magnificent Seven" enterprise.At over $1.2 trillion, Tesla has one of the world's biggest market capitalizations. Is the polarizing stock overvalued or undervalued right now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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