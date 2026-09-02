WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.09.2026 05:34:30
At G20 Meeting, Scott Bessent Accuses China of Flooding the World With Cheap Exports
Treasury Secretary Scott Bessent accused China for flooding the world with its cheap exports.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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