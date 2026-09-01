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01.09.2026 17:03:21
At G20 Summit, Scott Bessent Says U.S. Has Support for Economic War Against Iran
The Treasury secretary is also facing pushback on the Trump administration’s trade policies at the global gathering.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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