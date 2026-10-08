Peers Aktie

Peers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006

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08.10.2026 04:58:32

At Nearly $300,000, Some Recent Duke Graduates Out-Earned All Their Peers

Federal data show Duke alumni earning a bigger median income four years after graduation than any other majors from any school. It’s a small cohort.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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