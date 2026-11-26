Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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26.11.2026 22:51:22
At odds over the EU budget, European leaders cut summit short - DW has more
Even before they met, it was clear the gap between European leaders' demands for the EU budget would make negotiations difficult. They ended a summit meeting early and aim to agree on EU funding in December. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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